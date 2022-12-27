İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye dikkat çeken mesaj: Güven mektubunu dört gözle bekliyorum - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye dikkat çeken mesaj: Güven mektubunu dört gözle bekliyorum

27.12.2022 21:49

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın güven mektubunu kabul etmeyi 'dört gözle beklediğini' ifade etti.

İsrail- Türkiye ilişkilerinde girilen yeni dönemde olumlu mesajlar verilmeye devam ediyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından Türkiye'ye bir mesaj gönderdi. Herzog, Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın güven mektubunu kabul etmeyi "dört gözle beklediğini" belirtti.

TÜRKÇE PAYLAŞIM YAPTI

Herzog sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, "Bugün, Büyükelçi Irit Lillian, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarken Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden HaTikvah'ı (İsrail milli marşı) duymak çok etkileyiciydi. Yakında, Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum. İsrail-Türkiye ilişkilerinde büyük bir adım" dedi.

İlişkiler normalleşiyor! İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye: Güven mektubunu dört gözle bekliyorum

DİPLOMATİK İLİŞKİLER EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARTILMIŞTI

Öte yandan Türkiye ve İsrail, uzun bir aranın ardından 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.

Kaynak: İHA
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Türkiye, Herzog, İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye dikkat çeken mesaj: Güven mektubunu dört gözle bekliyorum - Son Dakika

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