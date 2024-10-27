İsrail'de Kamyon Saldırısı: Onlarca Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İsrail'de Kamyon Saldırısı: Onlarca Yaralı

İsrail\'de Kamyon Saldırısı: Onlarca Yaralı

İsrail'in Gliot bölgesinde bir kamyonun otobüs durağına girmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

27.10.2024 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de bir kamyonun, bir askeri üs yakınlarındaki otobüs durağına girmesi sonucu onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Tel Aviv'in kuzeyindeki Gliot'ta yaşanan olayın kasti bir saldırı olduğundan şüphelenilirken, yaralılardan altısının durumunun ağır olduğu açıklandı.

Polis, olayın hala soruşturulduğunu duyurdu.

Ancak İsrail basınındaki bilgilere göre, kamyonun kasten durağa sürülmesinden sonra, etraftaki silahlı siviller kamyonun şoförünü "etkisiz hale getirdi."

İsrail televizyon kanallarındaki görüntülerde, acil durum görevlileri yaralılara müdahale ederken, polisin olay yerini kordon altına aldıkları ve havada helikopterlerin uçtuğu görülüyor.

İsrail acil durum hizmetlerinin yazılı açıklamasında "Sabah 10:08'de Acil Durum Çağrı Merkezimize, Ramat Haşaron'daki Aharon Yariv bulvarında bulunan bir otobüs durağına bir kamyonun girdiği ihbarı geldi. Şu anda görevlilerimiz, olay yerindeki onlarca yaralıya müdahale ediyor" denildi.

Haaretz gazetesine konuşan bir İsrail Ambulans Hizmetleri Sözcüsü ise, yaralananlardan çoğunun yakındaki İsrail Ordusuna ait üsse ziyaretleri öncesi otobüsten inen yaşlılar olduğunu belirtti.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Politika, Tel Aviv, Güvenlik, Olaylar, İsrail, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de Kamyon Saldırısı: Onlarca Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 05:26:22. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Kamyon Saldırısı: Onlarca Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.