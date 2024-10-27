İsrail\'de Kamyon Saldırısı: Onlarca Yaralı

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İsrail'de bir kamyonun, bir askeri üs yakınlarındaki otobüs durağına girmesi sonucu onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Tel Aviv'in kuzeyindeki Gliot'ta yaşanan olayın kasti bir saldırı olduğundan şüphelenilirken, yaralılardan altısının durumunun ağır olduğu açıklandı.

Polis, olayın hala soruşturulduğunu duyurdu.

Ancak İsrail basınındaki bilgilere göre, kamyonun kasten durağa sürülmesinden sonra, etraftaki silahlı siviller kamyonun şoförünü "etkisiz hale getirdi."

İsrail televizyon kanallarındaki görüntülerde, acil durum görevlileri yaralılara müdahale ederken, polisin olay yerini kordon altına aldıkları ve havada helikopterlerin uçtuğu görülüyor.

İsrail acil durum hizmetlerinin yazılı açıklamasında "Sabah 10:08'de Acil Durum Çağrı Merkezimize, Ramat Haşaron'daki Aharon Yariv bulvarında bulunan bir otobüs durağına bir kamyonun girdiği ihbarı geldi. Şu anda görevlilerimiz, olay yerindeki onlarca yaralıya müdahale ediyor" denildi.

Haaretz gazetesine konuşan bir İsrail Ambulans Hizmetleri Sözcüsü ise, yaralananlardan çoğunun yakındaki İsrail Ordusuna ait üsse ziyaretleri öncesi otobüsten inen yaşlılar olduğunu belirtti.