İsrail\'de oy sayımı yüzde 85\'e ulaştı, iki blok çoğunluğa ulaşacak gibi görünmüyor

İsrail siyasi bir çıkmazda gibi görünüyor. 28 Ekim Salı günü yapılan seçimlerin ardından oyların %85'i sayılmışken ne görevdeki Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonu ne de en önemli rakibi Gadi Eisenkot'un bloğu çoğunluğu elde edecek gibi durmuyor. Hükümet kurmak için önde gelen partilerden birinin seçim vaatlerini bozması gerekecek gibi görünüyor. Bu da en olası sonucun yeni seçimler olabileceği anlamına geliyor.İşte dört olası senaryo.Netanyahu liderliğindeki ulusal birlik hükümetiNetanyahu, 'u ulusal birlik hükümetine katılmaya ikna edebilir mi?Eisenkot kendisini Netanyahu'ya tek alternatif olarak konumlandırdı ve kampanyasını onu iktidardan uzaklaştırmak üzerine kurdu.O yüzden katılırsa temel kampanyasından vazgeçmek zorunda kalacak.Seçimden önceki gece kampanya merkezinde sahneye çıkarak Netanyahu'ya "siyasi hayattan emekliliğini hemen açıklaması" yönünde çağrı yaptı.Kalabalığa İsraillilerin Netanyahu'nun "yalan kültürü, bölücülük ve kışkırtma"sından bıktığını söyledi.Ancak bu, başlangıçta Eisenkot'un bloğunun önde olduğunu öngören ana sandık çıkış anketlerinden birinin revize edilmesinden ve Netanyahu'nun onu geride bırakmasından önceydi.Netanyahu şu anda koalisyon halinde olduğu aşırı sağcı ve ultra-Ortodoks partilerden ayrılarak Eisenkot'un Yashar Partisi'ni birlik hükümeti kurmaya ikna etmeye çalışabilir. Ancak Netanyahu seçimden önceki gece partisi Likud'un genel merkezinde "sadık ortaklarına" teşekkür etti."Güçlü bir sağcı hükümet" çağrısında bulundu.Bu açıklamalar bazıları tarafından onlarla olan ittifakını koruma niyetinde olduğu şeklinde yorumlandı.Birlik hükümetinin kurulmasını daha olası hale getirebilecek şeylerden biri, İran'la yeniden başlayacak bir çatışma.Bu durum, parti liderleri üzerinde, siyasi farklılıklarını bir kenara bırakıp birlikte çalışmaları için ciddi bir baskı oluşturabilir. Seçimden önceki günlerde, İsrail ve ABD medyası Netanyahu'nun İran'a yeni saldırılar düzenlenmesi için baskı yaptığını ve Donald Trump'ı ABD'nin müdahalesini onaylamaya zorladığını bildirmişti.Bu durum, Netanyahu'yu eleştirenler tarafından başka bir bölgesel çatışmaya girerek kendi siyasi kariyerini kurtarma girişimi olarak nitelendirilebilir.Eisenkot liderliğinde Arap partilerle koalisyonBu, İsrail siyaseti için çok büyük bir değişim olurdu. Bağımsız Arap partilerinden yalnızca biri, 2021'de resmen bir koalisyonun parçası olmuştu ve bu da uzun sürmemişti.Eisenkot ve bloğundaki diğer tüm Yahudi partiler (bir tanesi hariç) onlarla hükümete girme olasılığını çoktan reddetti. Ancak şu anda bu, muhalefetin çoğunluğa ulaşmasının tek yolu. Seçim gecesinin en çok konuşulan konusu Arap partileri oldu. Beklentilerin aksine, rekor sayıda 19 sandalye kazanmış gibi görünüyorlar.Bunda, ülkenin yaklaşık beşte birini oluşturan ve kendilerini genellikle İsrail vatandaşı Filistinliler olarak tanımlayan İsrail Arap nüfusunun benzeri görülmemiş katılımının da büyük payı var.Yıllarca birçok kişi, oy kullanmanın kendilerini ikinci sınıf vatandaş olarak gören bir sistemi meşrulaştıracağını söyleyerek İsrail seçimlerini boykot etti. Ancak dün geceki katılımları, İsrail tarihinin en sağcı iktidar koalisyonunu devirme arzusundan kaynaklanarak dengeleri alt üst etti.Şu anda yaklaşık yedi sandalye kazanması beklenen Birleşik Arap listesi, muhalefet hükümetine katılacaklarını belirtirken 12 sandalye kazanması beklenen Ortak Liste ise dışarıdan bir hükümeti destekleyeceklerini söyledi. Ancak şu anda bu senaryoyu savunan tek Yahudi lider Demokratlar Partisi'nden Yair Golan. ve böyle bir koalisyon, özellikle Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria gibi konularda çok kırılgan olur.Yahudi partilerinin Arap katılımına karşı böylesine birleşik bir cephe oluşturması, İsrail'in derin bölünmüşlüğüne işaret ediyor.Netanyahu liderliğindeki çoğunluk, muhalefetten gelen sağcılarla birlikteNetanyahu, Eisenkot'un bloğundaki sağcı partileri oradan ayrılıp kendi koalisyonuna katılmaya ikna edebilir mi?Bu göreve en muhtemel iki aday, Beyachad siyasi ittifakının eş lideri Naftali Bennett ve Yisrael Beiteinu partisinin lideri Avigdor Lieberman. Her ikisi de güvenlik konusunda sert görüşlü sağcılardır ve Netanyahu ile bazı siyasi noktalarda ortak noktaları bulunuyor.Ancak her ikisi de açıkça onu devirmek ve askerlik hizmetini ultra-Ortodokslara da genişletmek için kampanya yürüttü.Bu da onları Netanyahu hükümetinin zaten bir parçası olan iki ultra-Ortodoks partiyle doğrudan çatışmaya soktu. Bu nedenle güçlerini birleştirdiklerini görmek zor.Bazıları Bennett ve Lieberman'ın partilerinin ultra-Ortodoks partilerin yerini alabileceğini öne sürdü.Ancak mevcut seçim matematiği, bu grubun çoğunluk için gerekli sandalye sayısına ulaşamayabileceğini gösteriyor.Yeni seçimlerYukarıdaki senaryolardan hiçbirinde anlaşmaya varılamazsa, yeni seçimlere gidilmesi muhtemel.Birçok kişi bunu Netanyahu için dolaylı bir zafer olarak görüyor.Çünkü kendisi yeni seçimler yapılana kadar geçici başbakan olarak kalacak ve muhtemelen seçimleri bu kez kazanma şansının daha yüksek olduğuna inanılıyor. Bazı analistler, Arap seçmenlerin yüksek katılımının tekrarlanmayacağını düşünüyor.Özellikle de parlamentodaki rekor temsil oranlarının herhangi bir değişikliğe yol açmaması durumunda. Ayrıca bu durum, ikinci bir seçimde daha fazla sağcı seçmeni harekete geçirebilir. Netanyahu, yurtdışından oy kullanmak için İsrail'e dönen ve kendisine karşı eğilim gösterdiği düşünülen tahmini 70.000 İsraillinin bunu tekrarlamayacağını düşünüyor.Ayrıca, %3,25'lik seçim barajını geçemeyen bazı sağcı partiler daha az oy alabilir veya hiç seçime katılmayabilir.Bu da Likud ve müttefiklerine daha fazla oy kazandırabilir.2019 ile 2022 yılları arasında İsrail'de beş ayrı seçim yapıldı ve çoğu kez Netanyahu ile rakipleri işbirliği yapmakta zorlandı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .