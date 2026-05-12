İsrail\'den İdam Yasası Onayı

12.05.2026 08:25
İsrail parlamentosu, Filistinlilere yönelik idam cezasını öngören yasayı onayladı.

İsrail parlamentosu, İsrail vatandaşlarına yönelik ölümcül saldırılardan suçlu bulunacak Filistinlilerin idam ile cezalandırılabilmesi için ikinci bir yasayı daha onayladı.

Knesset'te 93'e karşı 0 oyla kabul eden bu ikinci yasa, geçmişteki eylemlere yönelik olarak da idam yargılamasının önünü açıyor.

Bu yasayla 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısına katılmakla suçlanan kişiler idamla yargılanabilecek.

Yasa, Kudüs'te bir askeri mahkemenin kurulmasını ve yargılamaların canlı yapılmasının da önünü açacak.

Mart ayındaki ilk oylamada özel yargılamanın ilk adımı atılmıştı.

O oylamada Başbakan Binyamin Netanyahu dahil Knesset'in 62 üyesi lehte oy kullandı. 48 üye ise aleyhte oy kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yaptığı X paylaşımında, "Tarih yazdık!!! Söz verdik. Sözümüzü tuttuk" ifadeleriyle yasayı kutlamıştı.

'Bu, Hamas'ın bizi yendiği anlamına geliyor'

Parlamentodan Mart ayında geçirilen yasa, askeri mahkeme ve sivil mahkeme olarak iki ayrı yargılama ön görüyordu.

Batı Şeria'daki Filistinliler, suçlandıkları eylemlerde otomatik olarak İsrail askeri mahkemelerinde yargılanıyor.

Yasaya göre, işgal altındaki topraklardaki bir eylemin "terör" kapsamına alınması durumda askeri mahkeme ölüm cezası verebiliyor.

Cezanın "özel koşullar" altında ömür boyu hapis cezasına indirilebileceği de belirtiliyordu.

İsrail ceza mahkemelerindeki yargılamalar içinse, "İsrail Devleti'nin varlığına son verme niyetiyle" bir İsrail vatandaşını veya yerleşik kişiyi öldüren "herkes için" ölüm cezası öngörülüyor. İsrail vatandaşı olan Filistinliler bu kapsama giriyor.

Filistin Yönetimi, Mart ayında yasanın kabul edilmesi sonrası, "İsrail'in Filistin toprakları üzerinde egemenliği yoktur" diyerek yasayı kınamıştı.

İsrail'deki Sivil Haklar Derneği yasanın Filistinlilere uygulanmak üzere tasarlanan "paralel bir yol" olduğu savunuyor.

Grup, Batı Şeria'daki Filistinliler üzerinde yargı yetkisine sahip askeri mahkemelerde, ölüm cezasının neredeyse zorunlu hale getirildiğini de kaydetti.

Parlamentodaki tartışma sırasında, muhalefet milletvekili ve eski Mossad Başkan Yardımcısı Ram Ben Barak, yasaya tepki gösterenler arasında yer almıştı.

Barak, "Bu, Hamas'ın bizi yendiği anlamına geliyor. Bizi yendi çünkü tüm değerlerimizi kaybettik" demişti.

Tasarıda infaz yöntemi olarak mahkumun asılmasını öngörülüyor.

Hüküm verildikten sonra 90 gün içinde infazın gerçekleştirilmesi gerektiği, ancak bunun 180 güne kadar ertelenebileceği belirtiliyor.

İsrail'de idam edilen son kişi, 1962'de Nazi soykırımının faillerinden Adolf Eichmann olmuştu.

Kaynak: BBC

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

