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İsrail, İran'ı bu sözlerle tehdit etti: Hamas'a destek verirseniz sizi yeryüzünden sileriz - Son Dakika

İsrail, İran'ı bu sözlerle tehdit etti: Hamas'a destek verirseniz sizi yeryüzünden sileriz

Son Güncelleme: 22.10.2023 15:37

Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'den gelen son açıklama savaşın yayılabileceğinin sinyalini verdi. Hamas'a destek olmaları halinde İran ve Hizbullah'ın da bedel ödeyeceğini belirten İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, ''İsrail'in düşmanlarımıza çok açık bir mesajı var. Onlara diyoruz ki, bakın Gazze'de neler oluyor, bize saldırırsanız siz de aynı muameleyi göreceksiniz. Sizi yeryüzünden sileriz'' ifadelerini kullandı.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık vererek Gazze'ye 16 gündür bomba yağdıran İsrail'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Savaşın yayılabileceğinin sinyalini veren Ekonomi Bakanı Nir Barkat, "Eğer İran'ın Lübnan'daki uydu terör örgütü Hizbullah, İsrail'e saldırırsa, İran'daki bütün Ayetullahlar dünyadan silinecek"

"BÜYÜN AYETULLAHLAR DÜNYADAN SİLİNECEK"

İngiliz tabloid yayıncısı Daily Mail'e konuşan İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, savaşın yayılabileceğinin sinyalini verdi. "Eğer İran'ın Lübnan'daki uydu terör örgütü Hizbullah, İsrail'e saldırırsa, İran'daki bütün Ayetullahlar dünyadan silinecek" diyen İsrailli Bakan, Tahran'ı direkt olarak hedef aldı. İsrailli Bakan, Lübnan ve Hizbullah'ın "Hamas'ın ödeyeceği gibi ağır bir bedel ödeyeceğini" söyledi.

İsrail'den İran'a korkunç tehdit: Hamas'a destek verirseniz sizi yeryüzünden sileriz
İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat.

"KUZEY CEPHESİ AÇILIRSA DOĞRUDAN İRAN'I HEDEF ALACAĞIZ"

Barkat açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "İsrail sadece Hizbullah'ı etkisiz hale getirmeyecek. Aksine terör örgütü, kuzey cephesi açarsa biz doğrudan İran'ı hedef alacağız. İran'ın amacı İsrail'e bütün cephelerden saldırmak. Eğer İsrail'e saldırdıklarını anlarsak sadece misilleme yapmayız, yılanın başını keseriz. İran'daki Ayetullahlar gece iyi uyuyamayacak ve eğer kuzeyde cephe açarlarsa onların ağır bir hesap vereceklerinden emin olacağız."

"SİZİ YERYÜZÜNDEN SİLERİZ"

İsrailli Bakan Barkat, sözlerini şöyle sürdürdü; "İsrail'in düşmanlarımıza çok açık bir mesajı var. Onlara diyoruz ki, bakın Gazze'de neler oluyor, bize saldırırsanız siz de aynı muameleyi göreceksiniz. Sizi yeryüzünden sileriz."

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Son Dakika Dünya İsrail, İran'ı bu sözlerle tehdit etti: Hamas'a destek verirseniz sizi yeryüzünden sileriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, İran'ı bu sözlerle tehdit etti: Hamas'a destek verirseniz sizi yeryüzünden sileriz - Son Dakika
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