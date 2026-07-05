İsrail\'den Lübnan\'a Saldırı

İSRAİL'in, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline saldırı düzenlediği bildirildi.

Lübnan basını, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Nebatiye iline bağlı Deyr Seryan beldesini topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Saldırıda can kaybı veya hasara ilişkin bilgi verilmedi. İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) da başkent Beyrut ile güney banliyösü üzerinde alçak irtifada uçuş yaptığı belirtildi.