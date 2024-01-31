İsrail\'den skandal paylaşım! Fotoğrafın arka planında Kur\'an-ı Kerim\'de geçen ayete yer verdiler

Dünya

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden ve 26 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail, bu kez de skandal bir paylaşımda bulundu. Gözaltına alınan gözleri bağlı ve ters kelepçe takılmış Filistinlilerin fotoğrafını paylaşan İsrail Savunma Bakanlığı fotoğrafın arka planında ise Kur'an-ı Kerim'den bir ayete yer verdi.

İSRAİL'DEN BİR SKANDAL HAMLE DAHA

İsrail skandallarına bir yenisini daha ekledi. IDF tarafından gözaltına alınıp ters kelepçe takılıp, gözleri bağlı olan Filistinlilerin fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğrafın arka planında ise Kur'ân-ı Kerîm'de geçen bir ayet yer aldı.

"VE TUFAN ONLARIN GÜNAHLARINI SİLİP SÜPÜRDÜ"

Kur'an'da yer alan ayette 've tufan onların günahlarını silip süpürdü' ifadesinin geçtiğini belirten Jerusalem Post haberinde 'Mesaj açık; Fotoğraftaki kişiler günahlarının bedelini ödeyen failler' gibi skandal bir ifade kullandı.

FOTOĞRAF KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Aynı haberde "Çarşamba günü sosyal medyada yayınlanan, Han Yunus'ta IDF tarafından tutuklanan şüphelilerin kelepçeli ve gözleri bağlı olduğu fotoğraf anında viral oldu. Arkalarında İsrail ve Givati?? Tugayı'nın bayraklarının yanı sıra Kuran'dan alıntılar olan devasa bir pankart var" ifadelerine yer verildi.

AKSA TUFANI OPERASYONU'NA GÖNDERME YAPMIŞLAR

İsrailli gazete bunun Aksa Tufanı Operasyonu'na da bir gönderme niteliğinde olduğunu yazdı. Haberde Oryantalist ve Arap dünyası araştırmacısı Adi Cohen'in görüşlerine de yer verildi. Cohen fotoğrafın anlamını "Onlar için görüntü, doğru yoldan ve İslam'ın yolundan sapma olan Sodom ve Gomorra'yı çağrıştıracak" sözleri ile açıkladı.