İsrail'den Tahran'a Hava Harekatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Tahran'a Hava Harekatı

İsrail\'den Tahran\'a Hava Harekatı
01.03.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı, Tahran'daki hedeflere kesintisiz hava operasyonları yürütüleceğini açıkladı.

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, " Tahran'daki 'Tornado' hedeflerine yönelik güçlü saldırılar için kesintisiz hava harekatı yürütülecek" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sanal medya hesabından 'Aslan Kükremesi' operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Katz, operasyon kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların, Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kendisinin onayladığı plan doğrultusunda harekete geçtiğini bildirdi. Katz, "İlk kez 'Aslan Kükremesi' operasyonu kapsamında, Hava Kuvvetleri uçakları, Başbakan Binyamin Netanyahu ve benim onayladığım IDF planına uygun olarak, Tahran semalarında 'saldırmaya hazır' pozisyonunda, Tahran'ın merkezindeki rejim ve baskı hedeflerine yönelik güçlü bir saldırı gerçekleştirdi. Şu andan itibaren, Tahran'daki 'Tornado' hedeflerine yönelik güçlü saldırılar için kesintisiz bir hava harekatı yürütülecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tahran, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den Tahran'a Hava Harekatı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:25
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası
Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 14:30:00. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Tahran'a Hava Harekatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.