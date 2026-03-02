İsrail'den Tahran'a Yeni Hava Saldırıları - Son Dakika
İsrail'den Tahran'a Yeni Hava Saldırıları

İsrail\'den Tahran\'a Yeni Hava Saldırıları
02.03.2026 08:59
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsrail savaş uçaklarının Tahran'daki hedeflere ek saldırı dalgası yürüteceğini belirtti. Açıklamada, İran'a karşı ABD ile başlatılan büyük ölçekli saldırıların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

İsrail'den Tahran'a Yeni Hava Saldırıları
