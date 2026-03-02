İSRAİL ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattığını bildirdi.
İsrail ordusu, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsrail savaş uçaklarının Tahran'daki hedeflere ek saldırı dalgası yürüteceğini belirtti. Açıklamada, İran'a karşı ABD ile başlatılan büyük ölçekli saldırıların devam ettiği kaydedildi.
İsrail'den Tahran'a Yeni Hava Saldırıları
