İsrail-Gazze çatışmasında üç sivil hayatını kaybetti

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(ANKARA) - Batı Şeria- Ürdün sınır kapısına kamyonla yaklaşan silahlı bir saldırgan, İsrail güvenlik güçlerine ateş açtı. İsrailli yetkililer, çıkan çatışmada üç sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, silahlı saldırganın bir kamyonla Ürdün tarafından Allenby Köprü geçişine yaklaştığını ve İsrail güvenlik güçlerine ateş açtığını, çıkan çatışmada saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. Çatışmada, İsrailli 3 sivil vatandaşın öldüğü kaydedildi. Yetkililer, saldırının Gazze'de 11 aydır devam eden savaşla bağlantılı olduğunu bildirdi.

Ürdün, saldırından sonra Batı Şeria ile arasındaki köprüyü kapattı

Ürdün medyasında yer alan haberlerde, Ürdün'ün silahlı saldırıya yönelik soruşturma başlattığı bildirildi. Ürdünlü bir yetkili, Ürdün'ün Batı Şeria ile arasındaki Kral Hüseyin köprüsünü, üç İsraillinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı soruşturmak üzere kapattığını söyledi. Saldırının, Ürdün kamyonlarının, ülkeden Batı Şeria'ya giren yüklerin boşaltıldığı İsrail kontrolündeki ticari kargo alanında meydana geldiği bildirildi.

Ürdün'de İsrail karşıtı protestolar

Ürdün Nehri üzerindeki Allenby geçidinin çoğunlukla İsrailliler, Filistinliler ve uluslararası turistler tarafından kullanıldığı biliniyor. Öte yandan, Filistinli nüfusunun çoğunlukta olduğu bilinen Ürdün'de, Gazze'deki savaş nedeniyle geçtiğimiz haftalarda çok fazla İsrail karşıtı protesto gösterileri meydana gelmiş, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya uyguladığı politikalar çokça eleştirilmişti.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de ise İsrail'in bugün erken saatlerde düzenlediği bir hava saldırısında aralarında 2 kadın, 2 çocuk ve Hamas yönetimindeki hükümete bağlı ilk müdahale ekipleri olan Sivil Savunma'dan üst düzey bir yetkilinin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sivil Savunma, İsrail saldırısının Gazze'nin kuzeyinden sorumlu müdür yardımcısı Muhammed Mursi'nin Jabaliya mülteci kampındaki evini hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusu, sivillere zarar vermekten kaçındığına ve sadece militanları hedef aldığına ilişkin bir açıklama yaptı.

Batı Şeria ve Gazze'de şiddet olayları arttı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da da Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze'den başlattığı saldırıdan bu yana şiddet olayları arttı. İsrail, Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere düzenli olarak askeri tutuklamalar ve baskınlar düzenlerken, Filistinlilerin İsraillilere yönelik saldırılarında da artış yaşandı.

Gazze'deki ateşkes ve rehinelerin iadesi görüşmeleri ise hala sürüyor

Gazze Sağlık Bakanlığı savaşın başlamasından bu yana Gazze'de 40 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi. Savaş büyük bir yıkıma neden olurken Gazze'nin 2.3 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ını yerleşim yerlerinden ayrılmak zorunda bırakıldı.

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırıda çoğu sivil bin 200 kişiyi öldürdü, 250 kişiyi de kaçırdı. Hamas'ın elinde 100 İsrailli rehinenin olduğu bilinirken Gazze'de kalan rehinelerin yaklaşık üçte birinin öldüğüne inanılıyor.

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda, Gazze'de bir ateşkesin sağlanması ve rehinelerin iadesi için müzakereler yapılmaya devam ediyor.