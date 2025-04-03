İsrail, Gazze\'de okulu vurdu: 19 kişi hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar el-Erkam Okulu'nu bombaladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in söz konusu okula yönelik saldırısı "katliam" olarak nitelendirildi.

GAZZE'DE İSRAİL'İN SALDIRISINDA 31 FİLİSTİNLİ CAN VERDİ

Sağlık Bakanlığı, saldırıda 27 kişinin öldüğünü, en az 70 kişinin de yaralandığını duyurdu. Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise saldırıda aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kaybolduğu ve onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

OKULA SIĞINANLAR KAYBOLDU

Bombalama sırasında okulda olduğu belirtilen dokuz aylık hamile bir kadın, eşi, kız kardeşi ve 3 çocuğunun kaybolduğu, kaybolan ailenin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasından yerinden edildiği ve okula sığındığı aktarıldı. İsrail ordusu ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, saldırıda Hamas'ın "komuta merkezini" hedef aldıkları iddia edildi.

Son ölenlerle birlikte İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 95' çıktı.