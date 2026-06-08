İsrail Gazze Sınırlarını Kapatma Kararı Aldı - Son Dakika
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İsrail Gazze Sınırlarını Kapatma Kararı Aldı

İsrail Gazze Sınırlarını Kapatma Kararı Aldı
08.06.2026 08:58
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İsrail, İran'ın füze saldırıları sonrası Gazze'ye sınır kapılarını kapattı.

İSRAİL'in, Gazze'ye açtığı sınır kapılarını, İran'ın balistik füze saldırılarının ardından ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığı bildirildi.

İsrail basını, Savunma Bakanlığı'na bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü'nün (COGAT), saldırıların ardından 'bir dizi gerekli güvenlik tedbirinin devreye aldığını' duyurdu. Açıklamada, Gazze'ye açılan Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapısı dahil olmak üzere tüm geçiş noktalarının ikinci bir emre kadar kapalı olacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Refah, Gazze, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Gazze Sınırlarını Kapatma Kararı Aldı - Son Dakika

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