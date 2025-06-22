ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından geçici olarak kapatılan İsrail hava sahası tekrar uçuşlara açıldı.
ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından tedbir amaçlı kapalı tutulan İsrail hava sahasının yeniden uçuşa açıldığı bildirildi. İsrail Ulaştırma Bakanlığı, geçici olarak kapatılan hava sahasının yerel saatle 14.00'te yeniden açıldığını duyurdu.
Son Dakika › Dünya › İsrail Hava Sahası Yeniden Uçuşa Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?