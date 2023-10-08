İsrail, Hizbullah'a ait çadırları vurdu - Son Dakika

İsrail, Hizbullah'a ait çadırları vurdu

İsrail, Hizbullah\'a ait çadırları vurdu
Son Güncelleme: 08.10.2023 08:55

İsrail ordusu, Kefr Şuba bölgesinde yer alan Hizbullah'a ait çadırları insansız hava aracıyla vurduğunu duyurdu. Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıyı üstlenmesinden hemen sonra yapılan açıklamada, Kefr Şuba'da bulunan Hizbullah'a ait çadırların hedef alındığı belirtildi. Hizbullah, İsrail işgalinde olan Kefr Şuba'ya yakın bölgelere haziran ayında iki çadır kurmuştu. İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına yapılan roket saldırısına topçu atışlarıyla karşılık vermişti. Saldırıyı üstlenen Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlenmişti.

İsrail ordusu, Kefr Şuba bölgesinde yer alan Hizbullah ait çadırları insansız hava aracıyla vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıyı üstlenmesinden hemen sonra yazılı açıklama yaptı.

Ordudan bir kaynağa dayandırılan açıklamada, Kefr Şuba'da yer alan Hizbullah'a ait çadırların vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah, haziran ayında iki çadırı İsrail işgalinde olup Lübnan'a ait olan Kefr Şuba'ya yakın bölgelere kurmuştu.

İsrail ordusu, sabah Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlenmişti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Hizbullah'a ait çadırları vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Hizbullah'a ait çadırları vurdu - Son Dakika
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