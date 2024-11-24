İsrail Hükümeti Hahamın Cinayetinde Adalet Söz Verdi - Son Dakika
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İsrail Hükümeti Hahamın Cinayetinde Adalet Söz Verdi

İsrail Hükümeti Hahamın Cinayetinde Adalet Söz Verdi

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nde öldürülen haham Zvi Kogan'ın katillerinin yakalanacağını açıkladı.

24.11.2024 14:06
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İsrail hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nde öldürülen bir hahamın katillerinin yakalanacağı sözünü verdi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, kayıp hahamın cesedinin Pazar günü bulunduğu duyuruldu.

Açıklamada "Zvi Kogan'ın öldürülmesi antisemitik bir terör olayıdır. İsrail Devleti, sorumluları adalete teslim etmek için elinden geleni yapacaktır" deniliyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da cinayeti "aşağılık, antisemitik bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Haham Kogan, Perşembe gününden beri kayıptı.

Öldürülen din adamı, en büyük Hasidik Yahudi organizasyonlarından biri olan Chabad'ın BAE’deki temsilcisiydi.

Dubai’de kaybolan haham için İsrail istihbarat teşkilatı Mossad da devreye girmişti.

Zvi Kogan'ın arama çalışmalarında arabası, evinden bir saat uzaklıkta bulundu.

BAE’deki Chabad vakfı temsilciliği, bu ülkeyi ziyaret eden veya yerleşik durumda olan Yahudilere destek sağlıyordu.

28 yaşındaki hahamın diğer Chabad temsilcileri ile “Emirlik’te Yahudiliğin yerleşmesi ve gelişmesi için” çalıştığı kaydediliyordu.

Haham Kogan’ın Dubai’de Tevrat prensiplerine göre (koşer) hizmet veren bir süpermarketi de yönetiyordu.

İsrail hükümeti, din adamının öldürülmesi sonrası bir uyarı ile “BAE’ye ancak zorunlu hallerde seyahat edilmesini” tavsiye etti.

Hükümet, ülkedeki yerleşik veya turist İsrailliler’in de “gerçek bir risk" altında olduğunu duyurdu.

İsrail ile BAE, ABD'nin arabuluculuğunda Eylül 2020'de yeniden diplomatik ilişki kurmuştu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail Hükümeti Hahamın Cinayetinde Adalet Söz Verdi - Son Dakika

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