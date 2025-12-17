İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması - Son Dakika
Dünya

İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması
17.12.2025 22:33
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması imzalandı. İsrail Başbakanı Netanyahu anlaşmayı, "ülke tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması" olarak duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "ülke tarihinin en büyüğü" olarak nitelendirdiği Mısır ile varılan 35 milyar dolar değerindeki doğal gaz anlaşmasının onaylandığını duyurdu.

İSRAİL İLE MISIR ARASINDA 35 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Netanyahu, Enerji Bakanı Eli Cohen ile düzenlediği ortak basın açıklamasında, Mısır'la yapılan 112 milyar şekel (35 milyar dolar) değerindeki anlaşmanın "İsrail tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması" olduğunu belirtti.

"DAHA HOŞ SÜRPRİZLER OLACAK"

Doğal gaz anlaşmasından elde edilecek meblağın 18 milyar dolarının doğrudan hazineye gireceğini söyleyen Netanyahu, Mısır'la varılan anlaşmanın İsrail'in enerji alanında bölgesel konumunu büyük ölçüde güçlendirdiğini öne sürdü. Netanyahu, konuşmasını "Daha hoş sürprizler olacak." diye bitirdi.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından "NewMed" enerji şirketi tarafından 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu. Açıklamada, Leviathan sahasından Mısır'a 2040 yılına kadar 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edileceği belirtilmişti.

2019'DA DA ANLAŞMA YAPMIŞLARDI

Anlaşmanın Leviathan'ın genişlemesinin önünü açacağı aktarılan açıklamada, genişleme ile 2064'e kadar İsrail pazarına doğal gaz arzının sağlanmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

Mısır ile İsrail arasında 2019'da 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan anlaşma imzalanmıştı. Leviathan sahasının 2020 yılında faaliyete geçmesinden kısa süre sonra Mısır'a gaz tedariki başlamıştı.

Leviathan gaz sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük kısmı Mısır ve Ürdün'e ihraç edilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Apple User Apple User:
    İsrail de Mısır da Osmanlı toprağıdır bir gün o topraklar hilafetimize bağlanacak 25 10 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    BOP eş başkanı başımızdayken mi? 11 5
    Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    hilafet ne ayak burası Türkiye Cumhuriyeti zoruna mı gidiyor. Mısır dan bize ne 4 5
  • mert çelik mert çelik:
    mısır yonetımı zaten yahudilere calısmıyormu o kadar frevun altınını vermedılermı 16 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Erdoan: "Kardeşim Netenyahu". Ak koyunlardan alkışşşş 11 4 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    İsrail’le ticaret yapanda, destekleyende melundur… 11 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması - Son Dakika
