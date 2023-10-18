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İsrail'in 500 insanı katlettiği hastanenin son hali! Her kare kahrediyor - Son Dakika

İsrail'in 500 insanı katlettiği hastanenin son hali! Her kare kahrediyor

Son Güncelleme: 18.10.2023 11:23

İsrail'in Gazze'de vurduğu el-Ehli Baptist Hastanesi'nde en az 500 kişi öldürüldü. Yerle bir olan hastane günün ilk saatlerinde görüntülenirken, cansız bedenlerin her yere saçıldığı görüldü.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu en az 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucu, hastane ağır hasar görürken bölgedeki vatandaşlar, kullanılabilir durumdaki eşyaları topladı.

DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI

Dün akşam saatlerinde İsrail, 11 gündür bombaladığı Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı. Hastaneye sığınan binlerce insan arasında en az 500 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda insan ise yaralandı. Yaşanan korkunç saldırı dünyanın birçok noktasında insanları sokağa döktü. Liderler kınama mesajı yayınlarken, vatandaşlar ise İsrail konsoloslukları önünde eylem yaptı.

İSRAİL'DEN ÇILDIRTAN SAVUNMA

Katliamın ardından konuşan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari saldırı hakkında, "Buraya gelmeden önce Gazze birimiyle olay hakkında görüştüm. Elimizde tüm detaylar yok. Olaya dair detaylara bakıp ne olduğunu öğrenecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz." dedi. Ordu Sözcüsü, Gazze'ye birçok hava saldırısı düzenlendiğini belirterek "Hamas tarafından başarısız roket atma girişimleri ve yalan haber dolaşıma sokma çabaları olduğunu" savundu. İsrail Ordusu Uluslararası Sözcüsü Yarbay Richard Hecht, de "Hastanenin garajını bombaladık ama hastaneye doğrudan isabet olmadı." dedi.

HAMAS'TAN SERT TEPKİ: BUNLARIN CİBİLLİYETİ BUDUR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tartışma yaratan çıkışına yanıt veren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının sorumlusu ABD'dir. Bu katliam, siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana gerçekleştirdiği katliamlar silsilesinde yerini almıştır. Bunların cibilliyeti budur. Katliam yapmak bunların özelliğidir" ifadelerini kullandı.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti. Abbas, "Gazze'deki Baptist Hastanesine yapılan saldırı İsrail tarafından işlenmiştir. Bu affedilmeyecek bir suçtur. İşgal hükümeti tüm kırmızı çizgileri aşmıştır. Bundan dolayı cezalandırma ve sorgudan kaçmalarına izin vermeyeceğiz. İsrail'in hesaba çekilmesini ve halkımızın uluslararası bir koruma altına alınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

İşte katliamın yaşandığı hastanenin son hali:

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Son Dakika Dünya İsrail'in 500 insanı katlettiği hastanenin son hali! Her kare kahrediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in 500 insanı katlettiği hastanenin son hali! Her kare kahrediyor - Son Dakika
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