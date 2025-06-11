İsrail\'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar

İsrail'in uluslararası sularda müdahale edip alıkoyduğu Madleen isimli yelkenlide bulunan Türk aktivist Şuayb Ordu'nun eşi Sümeyra Akdeniz Ordu, tv100'de Kübra Par'la Ana Haber'e konuk oldu.

"AKLIM HEP ONDAYDI"

Ordu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Maalesef onlar İsrail askerleri tarafından kaçırıldıktan sonra Şuayb ile bizzat iletişime geçemedim. Ama Dışişleri yakından ilgilendiler. Kendisinin iyi olduğunu, bana selam söylediğini merak etmemem gerektiğini iletmiş. Aklım hep ondaydı.

"SAATLERCE AÇ BIRAKILMIŞLAR"

Çıkan arkadaşlarımızdan biriyle görüştüm. Örneğin ekmek ve su verdikleri fotoğraf ve videoların tamamen silah zoruyla yapıldığından bahsetti. Saatlerce aç bırakıldıklarını, onların yemeklerini yemeyip vardıklarında karşılarına 200 tane İsrail askeri çıktığından bahsetti.

"12 AKTİVİST 200 ASKER TARAFINDAN KARŞILANDI"

12 aktivist 200 asker tarafından karşılandı. Kadın ve erkek olmak üzere hücrelere alınmışlar. Ama aralarından 2 kişi daha ağır bir muameleye maruz kalmışlar. Yani bu noktada sevincim var inşallah yarın eşim Berlin'e gelecek ama bu buruk bir sevinç. Sağ salim herkesin evine vardığında sevincimiz artacak. Ablukayı kırdığımızda da sevincimiz tamamlanacak.

YARIN SERBEST BIRAKILACAK

Dışişleri Kaynakları tarafından yapılan açıklamada ise"İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşımız Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak İsrail'den ayrılması öngörülmektedir" denildi.