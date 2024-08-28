İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonda en az 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonda en az 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail\'in Batı Şeria\'da gerçekleştirdiği operasyonda en az 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda Filistinli yetkililere göre en az 11 kişi hayatını kaybetti. İsrail güçleri Tulkarm ve Cenin kentlerinde terörizm karşıtı bir operasyon düzenlediklerini öne sürdü. İkinci İntifada'dan beri ilk defa İsrail'in başka Filistin kentlerini aynı anda hedef alan bu kadar büyük bir operasyon gerçekleştirdiği düşünülüyor.

28.08.2024 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonda Filistinli yetkililere göre en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Hava saldırıları yüzünden El Fara mülteci kampında beş kişi, Cenin kentindeki İHA saldırısı ve silahlı çatışmalar yüzünden ise altı kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri Tulkarm ve Cenin kentlerinde “terörizm karşıtı bir operasyon” düzenlediklerini öne sürdü.

Böylece İsrail’in Cenin, Tulkarm, Nablus ve Tubas şehirlerinde büyük bir operasyon gerçekleştirdiği anlaşılıyor.

2000 ve 2005 yılları arasında süren İkinci İntifada'dan beri ilk defa İsrail’in başka Filistin kentlerini aynı anda hedef alan bu kadar büyük bir operasyon gerçekleştirdiği düşünülüyor.

Cenin kentindeki mülteci kampında çatışmalar sürerken şehrin bazı sokaklarının kapatıldığı belirtildi.

Bir İsrail hava saldırısının bir köydeki aracı hedef aldığı ifade edildi.

İsrail güçleri Cenin’de bir hastaneye girerken Tulkarm’da iki hastane kapatıldı.

Nablus’ta ise iki mülteci kampının hedef alındığı belirtildi.

Tubas yakınındaki El Fara mülteci kampında ise hava saldırısının ardından ambulansların yaralılara ulaşmakta zorlandığı vurgulandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun “dün geceden beri Cenin ve Tulkarm mülteci kamplarında İrancı ve İslamcı terör altyapılarını” hedef aldığını öne sürdü.

Katz, Hamas ve İslami Cihat’ı destekleyen İran’ın “Batı Şeria’da ikinci bir cephe açmak istediğini” iddia etti.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Batı Şeria, Operasyon, Filistin, İsrail, Dünya, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonda en az 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
08:54 Taksi bile daha ucuz hale geldi Veliler kara kara düşünüyor Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor
08:10 Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray’ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:51 Eski halinden eser kalmamış Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi Eski halinden eser kalmamış! Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi
15:22 Beşiktaş’ta neler oluyor Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti Beşiktaş'ta neler oluyor! Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti
14:46 Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat’a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat'a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç
14:33 Kadın Kuaförleri ve Güzellik Salonları Pazar Günleri Kapalı Olmayacak Kadın Kuaförleri ve Güzellik Salonları Pazar Günleri Kapalı Olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 10:24:12. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonda en az 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement