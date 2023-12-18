İsrail\'in Gazze\'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış

Türkiye onu "Amin" videosu ile tanıdı! Estetikle bir ayda yaşadığı değişime bakın

Asgari ücrette alt sınır belli oldu, işte masadaki zam senaryoları

İsrail ordusunun Gazze'de "yanlışlıkla" öldürdüğü 3 rehineye dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şucaiyye'de İsrail askerleri tarafından vurulan 28 yaşındaki Yotam Haïm, 22 yaşındaki Samer Talalka ve 26 yaşındaki Alon Shamriz'in yemek artıklarını kullanarak beyaz kumaşa yardım çağrısı yazdığı öğrenildi.

CANLARINI KURTARMAK İÇİN PANKART AÇMIŞLAR

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde beyaz bayrak kaldırmalarına rağmen 3 esirin kendi askerlerinin açtıkları ateş sonucu öldürüldüğünü açıkladı. Olay İsrail, Gazze'de Cuma günü yanlışlıkla öldürülen 3 İsrailli rehineyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, rehinelerin acil yardım çağrısı yaptıkları ve yemek artıklarını kullanarak yardım istediklerini kaydettikleri bir pankart yazdıkları belirtildi. İsrail yetkilileri, beyaz bayrak taşıyan rehinelerin öldürülmelerinin, "angajman kurallarının" ihlali olduğunu kabul etti.

YANLARINDA SOS YAZILI MEKTUP DA BULUNMUŞTU

Beyaz bez ya da bayrak; savaşta teslimiyet, ateşkes veya görüşme arzusunun sembolü anlamını taşıyor. Rehinelerin bulunduğu yerde acil yardım çağrısı olan SOS yazılı bir mektup da bulunmuştu.

İSRAİL "YANLIŞLIKLA" 3 ESİRİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

İsrail ordusundan, 15 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler." ifadelerine yer verilmişti.

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin, 3 İsrailli esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti. Ayrıntılı incelemenin ardından cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.