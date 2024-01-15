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İsrail saldırılarında 24 bin 100 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail saldırılarında 24 bin 100 sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 24 bin 100 sivilin hayatını kaybettiğini, 60 bin 834 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Son 24 saatte ise 132 sivil yaşamını yitirdi, 252 sivil ise yaralandı.

İsrail saldırılarında 24 bin 100 sivil hayatını kaybetti
15.01.2024 - 16:05,
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 24 bin 100 sivilin hayatını kaybettiğini, 60 bin 834 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 132 sivilin yaşamını yitirdiğini, 252 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında 24 bin 100 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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