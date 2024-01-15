İsrail saldırılarında 24 bin 100 sivil hayatını kaybetti

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Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti•
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 24 bin 100 sivilin hayatını kaybettiğini, 60 bin 834 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 132 sivilin yaşamını yitirdiğini, 252 sivilin ise yaralandığını açıkladı.
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