İsrail saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 114 sivilin öldüğünü, 249 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Toplamda ise 26 bin 751 sivil hayatını kaybetti, 65 bin 636 sivil ise yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 26 bin 751 sivilin hayatını kaybettiğini, 65 bin 636 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 114 sivilin yaşamını yitirdiğini, 249 sivilin ise yaralandığını açıkladı.
Kaynak: DHA
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