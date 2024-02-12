İsrail saldırılarında 28 bin 340 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

İsrail saldırılarında 28 bin 340 sivil hayatını kaybetti

İsrail saldırılarında 28 bin 340 sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 28 bin 340 sivilin hayatını kaybettiğini, 67 bin 984 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Son 24 saatte ise 164 sivil yaşamını yitirdi, 200 sivil ise yaralandı.

12.02.2024 13:04
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 28 bin 340 sivilin hayatını kaybettiğini, 67 bin 984 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 164 sivilin yaşamını yitirdiğini, 200 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında 28 bin 340 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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