İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 717'ye, yaralı sayısının da 108 bin 856'ya yükseldiği duyuruldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 456 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 717'ye, yaralı sayısının da 108 bin 856'ya yükseldiği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 45 Bin 717'ye Yükseldi - Son Dakika
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