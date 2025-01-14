İsrail\'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 46 Bine Yaklaştı

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İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 645'e, yaralı sayısının da 110 bin 12'ye yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 466 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 645'e, yaralı sayısının da 110 bin 12'ye yükseldiği belirtildi.