İsrail\'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 45 Bine Yaklaştı

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İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 259'a, yaralı sayısının da 107 bin 627'ye yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 443 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 259'a, yaralı sayısının da 107 bin 627'ye yükseldiği belirtildi.