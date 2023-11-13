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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda ölen asker sayısı 44'e yükseldi - Son Dakika

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda ölen asker sayısı 44'e yükseldi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki kara operasyonunda ölen asker sayısı 44\'e yükseldi
13.11.2023 10:33

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun başlamasından bu yana 2 ölen asker sayısının 44'e yükseldiği belirtildi. İsrail'in saldırıları 38'inci gününde devam ediyor.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun başlamasından bu yana 2ölen asker sayısının 44'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 38'inci gününe girdi. İsrail askerlerinin okul, hastane, cami, mülteci kampları gibi sivillerin bulunduğu alanlara yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail Komanda Tugayından 28 ve 21 yaşlarındaki 2 askerin daha ölmesi sonucu kara operasyonlarının başlamasından bu yana ölen asker sayısının 44'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, bir İsrail askerinin ise dün akşam Gazze şehrinde yaşanan çatışmalarda ağır yaralandığı belirtildi.

Refah'an geçişler sürüyor

Mısırlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'ndan dün yabancı uyruklu 826 kişinin geçtiği kaydedildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan bir açıklamada, Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki yabancı pasaportu veya çifte vatandaşlığı bulunan yaklaşık 7 bin kişinin tahliyesine yardım edeceği belirtilmişti.

İsrail ordusu, 27 Ekim akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ne kara operasyonlarını genişletmişti. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda ölen asker sayısı 44'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda ölen asker sayısı 44'e yükseldi - Son Dakika
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