İsrail\'in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nin kuzey sınır hattına yakın bölgelerde İsrail ordusuna ait tanklar ve askeri araçların hareketliliği görüntülendi.

GAZZE'DE 400'ÜN ÜZERİNDE CAN KAYBI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlenen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İSRAİL ORDUSU SINIRA YIĞINAK YAPIYOR

İsrail katliama devam ederken bölgeden korkutan görüntüler geldi. İsrail ordusuna ait tanklar ve askeri araçlar Gazze Şeridi'nin kuzey sınır hattına yakın bölgelere hareket etti.

HAMAS: İSRAİL VERDİĞİ SÖZLERE UYMADI

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi. Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

"TAM BİR ALDATMACA"

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti. İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde, saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.

ERDOĞAN: GAZZE'DE SOYKIRIM POLİTİKASINA 'DUR' DENMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Erdoğan, "İsrail'in saldırıları kabul edilemez. Gazze'de soykırım politikasına 'Dur' denmeli" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL İNSANLIĞA MEYDAN OKUMAKTADIR

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılara ilişkin, "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de bu sabah gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini gösterdiği belirtildi. "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır.