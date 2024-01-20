İsrail saldırılarında 24 bin 927 sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 24 bin 927 sivilin hayatını kaybettiğini, 62 bin 388 sivilin de yaralandığını duyurdu. Bakanlık, saldırıların 106'ncı günü itibariyle son 24 saatte ise 165 sivilin yaşamını yitirdiğini, 280 sivilin de yaralandığını açıkladı.