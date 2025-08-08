İsrail'in karar metninde çarpıcı detay! "İşgal" kelimesini kullanmadılar - Son Dakika
Dünya

İsrail'in karar metninde çarpıcı detay! "İşgal" kelimesini kullanmadılar

İsrail\'in karar metninde çarpıcı detay! "İşgal" kelimesini kullanmadılar
08.08.2025 08:19
İsrail Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını 10 saatlik bir toplantının ardından onaylarken, zirve sonrası yapılan açıklamada dikkat çeken bir detay yer aldı. Açıklama metninde "işgal" kelimesi kullanılmazken, bunun yerine sivil halkı ilgilendiren olası hukuki sonuçlardan kaçınmak için "devralma" ifadesine yer verildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onayladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtildi.

SALDIRI YALNIZCA GAZZE KENTİNİ KAPSAYACAK

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor. ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını belirtti.

HAMAS'A KARŞI KARA SALDIRISI DÜZENLENECEK

Yetkiliye göre hedef, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Ardından, kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak.

"İŞGAL" YERİNE "DEVRALMA" İFADESİ TERCİH EDİLDİ

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Aharonot'un aktardığına göre de Güvenlik Kabinesi toplantısında "işgal" kelimesi yasal sorumluluklar nedeniyle özellikle kullanılmadı. Bunun yerine sivil halkı ilgilendiren olası hukuki sonuçlardan kaçınmak için "devralma" ifadesine yer verildi.

Yine Yediot Aharonot'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Niyetimiz Gazze'yi işgal etmektir ancak resmi belgelerde ve açıklamalarda hukuki nedenlerle 'devralma' ifadesini kullanıyoruz" dedi. Gazeteye göre bu tercih, uluslararası hukuka göre işgal edilen bölgelerde sivillere karşı doğrudan sorumlulukların doğmasından kaçınmak amacıyla yapıldı.

Binyamin Netanyahu, Politika, İsrail, Gazze, Hukuk, Dünya, Son Dakika

