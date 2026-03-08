İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında 19 Ölü - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında 19 Ölü

İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırısında 19 Ölü
08.03.2026 12:20
İsrail'in güney Lübnan'daki saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 19 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan basını, İsrail'in güney Lübnan'daki Sir el Gharbiyeh köyünde üç katlı bir binaya düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölgede, sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında 19 Ölü

SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında 19 Ölü - Son Dakika
