İsrail basınından bomba iddia: Türkiye'deki 160 bin sığınmacı, konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçecek - Son Dakika
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İsrail basınından bomba iddia: Türkiye'deki 160 bin sığınmacı, konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçecek

10.09.2022 10:28

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post, birçok Avrupa ülkesinin uykularını kaçıracak bomba bir iddia ortaya attı. Haberde, Türkiye'deki 16 bin sığınmacının örgütlendiğini ve konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçeceği ve yeni bir göçmen krizinin patlak vereceği ifade edildi.

Son yıllarda Suriye, Afganistan, Pakistan, Irak gibi ülkelerden ve Türki cumhuriyetlerden göç alan Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

KONVOYLA AVRUPA'YA GEÇECEKLER

İsrail gazetesi Jerusalem Post'ta yer alan bir haberde; ülkemizdeki pek çok Suriyeli ve Afgan sığınmacının Türkiye'den Avrupa'ya geçmek için büyük bir konvoy oluşturma hazırlığı yaptığı öne sürüldü. Gazeteye değerlendirmede bulunan kaynaklar, sosyal medyada örgütlenen söz konusu sığınmacıların sayısının 16 bini bulduğunu ve bu sayının daha da artmasının beklendiğini belirtti. Haberde ayrıca sığınmacıların zaman zaman Türkiye'de karşılaştığı durumlara ve bazılarının ırkçılıkla karşı karşıya kaldığına da yer verildi.

KRİZ, AVRUPA'NIN KAPISINDA

İddiaların ardından bir diğer konu başlığı ise böyle bir olayın gerçekleşmesi durumunda Avrupa'da çıkması muhtemel göçmen krizi oldu. Başta Yunanistan olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, son dönemde Türkiye'den Avrupa'ya geçen göçmen sayısının hızla arttığı yönünde açıklamalar yapıyor. Bu ülkeler sığınmacıları ülkesine almazken, Yunanistan gibi sınırına dayanan göçmenleri ölüme itiyor.

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Türkiye, Suriye, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail basınından bomba iddia: Türkiye'deki 160 bin sığınmacı, konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail basınından bomba iddia: Türkiye'deki 160 bin sığınmacı, konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçecek - Son Dakika
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