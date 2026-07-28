İsrail: İran'a Saldırıya ABD Engeli - Son Dakika
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İsrail: İran'a Saldırıya ABD Engeli

İsrail: İran\'a Saldırıya ABD Engeli
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İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın enerji altyapısına saldırı planları için ABD'nin onay vermediğini açıkladı.

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın enerji altyapısına yeni saldırılar düzenlemek istediklerini ancak ABD'nin onay vermediğini bildirdi.

İsrai Savunma Bakanı Israel Katz, ülke basınına İran'la ilgili açıklamada bulundu. Katz, İran'ın enerji altyapısına saldırılar düzenlemeyi çok istediklerini söyleyerek, "Ancak ABD, İran'ın komşu ülkelere saldırması ve küresel petrol krizini tetikleyeceği endişesiyle buna onay vermiyor" ifadelerini kullandı.

İran'a saldırılar düzenleyen ABD savaş uçaklarının İsrail'deki askeri hava üslerinden havalandığını belirten Katz, "İran, bölge ülkelerine karşılık vermesine rağmen İsrail'e caydırıcılıkları nedeniyle saldırı düzenleyemiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail: İran'a Saldırıya ABD Engeli - Son Dakika

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