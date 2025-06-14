İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?

İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ikinci gününde Orta Doğu adeta yangın yerine dönüşmüşken Çin, çatışmalara dair net ve temkinli bir tutum sergiliyor. Pekin yönetimi, hem tarafsızlığa hem de İran'ın egemenliğine yönelik ihlalleri kınayan bir tutum içerisinde.

İTİDAL VE DİPLOMASI VURGUSU

Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yaşanan gelişmelerin ardından yaptıkları açıklamalarda tüm tarafları itidale davet etti. Bölgedeki gerginliğin artmasının hiçbir tarafın çıkarına olmadığını vurgulayan Çin, tüm tarafları daha fazla tırmanışa yol açacak adımlardan kaçınmaya çağırdı ve bölgesel barış ve istikrarın sağlanması gerektiğini belirtti.

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemler olarak nitelendirdi ve İsrail'i askeri operasyonlarını derhal durdurmaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian da benzer şekilde, Çin'in İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından derin endişe duyduğunu belirtti. Lin, Çin'in İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü ihlale karşı olduğunu ve tüm tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdığını ifade etti.

İRAN'IN EGEMENLİĞİNE SAYGI

Özellikle İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırılarının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliği, "İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünün ihlaline karşıyız" açıklamasıyla dikkat çekti. Bu açıklama, Çin'in İsrail'in saldırılarına karşı dolaylı bir kınama niteliği taşıyor.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM VE ARABULUCULUK

Çin, olayların tırmanmasını engellemek adına diplomatik çabalarını sürdüreceğini ve bölgede "yapıcı bir rol oynamaya" hazır olduğunu belirtti. Bu yaklaşım, Pekin'in daha önce İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik normalleşmeye aracılık etmesiyle gösterdiği arabuluculuk vizyonuyla örtüşüyor.

YAPTIRIMLARA KARŞI NET TUTUM

Çin, ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarına uzun süredir karşı çıkıyor. Son olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından İran'ın nükleer yükümlülüklerini ihlal ettiği yönündeki karar tasarısına Rusya ve Burkina Faso ile birlikte "hayır" oyu vermişti. Pekin yönetimi, bu adımın diplomatik süreçlere zarar verdiğini savundu.