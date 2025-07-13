İsrail, İran'da Üst Düzey Yetkilileri Hedef Aldı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, İran'da Üst Düzey Yetkilileri Hedef Aldı

İsrail, İran\'da Üst Düzey Yetkilileri Hedef Aldı
13.07.2025 11:40
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İsrail, İran'daki güvenlik toplantısını bombalayarak üst düzey yetkilileri yaraladı.

İSRAİL'in, İran'a saldırıları sırasında Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu üst düzey devlet yetkililerinin katıldığı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısının yapıldığı binayı vurduğu, Pezeşkiyan ve diğer yetkililerin hedef alınan binadan çıkarken bacaklarından hafif şekilde yaralandıkları bildirildi.

İsrail'in İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısının yapıldığı binaya yönelik saldırı girişimine dair detaylar, yarı resmi Fars Haber Ajansı tarafından yayımlandı. Haberde saldırının, 16 Haziran'da sabah erken saatlerde Tahran'ın batısındaki bir binanın alt katlarında gerçekleştiği belirtildi. O sırada binada üç devlet erkini temsil eden liderler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısının yapıldığı kaydedildi.

Saldırının, Eylül 2024'te Beyrut'ta İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik saldırıya benzer şekilde planlandığı ve İsrail'in binanın giriş ve çıkışlarını altı bomba ya da füzeyle hedef alarak kaçış yollarını kapatmaya ve hava akışını kesmeye çalıştığı aktarıldı. Patlamalar sonucunda toplantı katında elektriklerin kesildiği fakat yetkililerin, daha önceden planlanmış bir acil çıkış kapısını kullanarak binayı terk etmeyi başardığı vurgulandı. Çıkış sırasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da dahil olmak üzere bazı üst düzey yetkililerin bacaklarından hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Saldırganların hedef hakkında sahip olduğu detaylı ve doğru bilgilerin içeriden bir bilgi aktarımı ihtimalini güçlendirdiği ve bu doğrultuda güvenlik birimlerinin soruşturma başlattığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Mesud Pezeşkiyan, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Terör, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, İran'da Üst Düzey Yetkilileri Hedef Aldı - Son Dakika

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