İsrail, İran'daki Petrokimya Tesisini Vurdu - Son Dakika
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İsrail, İran'daki Petrokimya Tesisini Vurdu

İsrail, İran\'daki Petrokimya Tesisini Vurdu
08.06.2026 10:08
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İsrail, İran'ın Mahşehr kentindeki Karun Petrokimya Şirketi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

İSRAİL'in, İran'ın Mahşehr kentindeki petrokimya tesisini vurduğu bildirildi.

İran basını, İsrail'in, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğunu duyurdu. Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Hayati, "Kısa bir süre önce Mahşehr'deki Karun Petrokimya Şirketi, siyonist düşman tarafından hava saldırısına uğradı. Fırlatılan mühimmatın isabet etmesi sonucu bu sanayi tesisinin bazı bölümleri hasar gördü" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Mahşehr'deki petrokimya tesisindeki 'birkaç hedefin' vurulduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail, İran'daki Petrokimya Tesisini Vurdu - Son Dakika

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