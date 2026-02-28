İsrail, İran\'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'ın batısındaki hedeflere yönelik düzenlediği son operasyona ait yeni görüntüleri paylaştı. Videoda askeri altyapının hedef alındığı anlar yer aldı.

HASSAS VURUŞLAR DİKKAT ÇEKTİ

İsrail tarafından paylaşılan görüntülerde füze fırlatma sistemleri başta olmak üzere çeşitli askeri unsurlara yönelik hassas vuruşlar dikkat çekti. İsrail ordusu operasyonun belirlenen askeri hedeflere yönelik gerçekleştirildiğini açıkladı.