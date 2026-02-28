İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı - Son Dakika
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı

İsrail, İran\'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
28.02.2026 14:58  Güncelleme: 15:01
İsrail, İran\'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
İsrail ordusu, İran'ın batısındaki askeri hedeflere yönelik operasyona ait görüntüleri yayımladı. Videoda füze fırlatma sistemlerine yapılan hassas vuruşlar yer aldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'ın batısındaki hedeflere yönelik düzenlediği son operasyona ait yeni görüntüleri paylaştı. Videoda askeri altyapının hedef alındığı anlar yer aldı.

HASSAS VURUŞLAR DİKKAT ÇEKTİ

İsrail tarafından paylaşılan görüntülerde füze fırlatma sistemleri başta olmak üzere çeşitli askeri unsurlara yönelik hassas vuruşlar dikkat çekti. İsrail ordusu operasyonun belirlenen askeri hedeflere yönelik gerçekleştirildiğini açıkladı.

