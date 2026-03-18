İsrail, İran İstihbarat Bakanı'nı Vurdu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, İran İstihbarat Bakanı'nı Vurdu

İsrail, İran İstihbarat Bakanı\'nı Vurdu
18.03.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı, hava saldırısında İran İstihbarat Bakanı'nın öldüğünü iddia etti.

İSRAİL Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in İsrail ordusu tarafından gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti.

Güvenlik değerlendirme toplantısında konuşan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in hedef alındığını ve öldürüldüğünü ileri sürdü. İran ve Hizbullah'a karşı yürütülen askeri operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirten Katz, ilerleyen günlerde 'büyük sürprizler' olabileceğini ifade etti.

Katz ayrıca, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna 'herhangi bir üst düzey İranlı yetkiliyi ek bir onaya ihtiyaç duymadan ortadan kaldırma' yetkisi verdiklerini de sözlerine ekledi.

Söz konusu suikast iddiasına ilişkin Tahran yönetiminden veya İran resmi makamlarından henüz bir doğrulama yapılmadı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, İran İstihbarat Bakanı'nı Vurdu - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 15:00:59. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, İran İstihbarat Bakanı'nı Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.