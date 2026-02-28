İsrail, öldürülen üst düzey İranlı yetkililerin isimlerini duyurdu

İsrail, İran'a yönelik operasyonlar kapsamında öldürüldüğünü ileri sürdüğü üst düzey İranlı yetkililerin isimlerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, İran'ın askeri ve güvenlik bürokrasisinde kritik görevlerde bulunan isimlerin hedef alındığı belirtildi.
İsrail kaynaklarına göre operasyonda hayatını kaybettiği bildirilen isimler arasında İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade ileDevrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur'un da olduğu iddia ediliyor.
Açıklanan isimler ise şöyle:
Muhammed Pakpur – Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı
Ali Şamhani – Hamaney'in Güvenlik Danışmanı
Muhammed Şirazi – Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in Askeri Ofis Başkanı
Aziz Nasirzade – İran Savunma Bakanı
Salah Asadi – Hava Savunma İstihbarat Başkanı
Reza Mozaffari-Nia – Savunma Bakanlığı eski yetkilisi ve SPND eski Başkanı
Hüseyin Cebel Ameli – Savunma İnovasyon ve Araştırma Organizasyonu Başkanı
İsrail tarafından yapılan açıklamada operasyonun "İran'ın askeri kapasitesini felç etmeyi" amaçladığı ifade edilirken, söz konusu isimlerin ölümüne ilişkin İran makamlarından henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.
