İsrail Kültür Bakanı Zohar, NAZA yönetmenlerinin vatandaşlıktan atılmasını istedi

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, İsrail'in Gazze'de on binlerce sivili öldürdüğü saldırılarda yapay zeka kullanımı üzerine bir belgesel çeken iki yönetmenin vatandaşlıktan atılması gerektiğini söyledi.Geçen hafta Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülünü kazanan ve 25 dakika ayakta alkışlanarak rekor kıran NAZA filminin yönetmenleri Yuval Abraham ve Racher Szor, İsrail ordusundan 24 gizli kaynakla konuşmuştu.Yönetmen Yuval Abraham "Görüştüğümüz İsrail istihbarat kaynakları, bu kitlesel ölümlerin bir kaza olmadığını, sistemin bu şekilde tasarlandığını anlattı" demişti.Adını İsrail ordusunun "sivil zayiat" için kullandığı kısaltmadan alan belgeselin yapımcıları arasında İngiltere'deki Guardian gazetesi de yer alıyor.Bunun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kültür Bakanı Zohar "Savaş sırasında İsrail Devleti'ne karşı hareket edenler İsrail vatandaşlığına sahip olmaya devam edemez" dedi ve hem İçişleri Bakanlığı hem de Nüfus İdaresi'yle iletişime geçerek filmin yaratıcılarının vatandaşlıktan çıkarılmasının yollarını araştırmalarını talep ettiğini söyledi.Bakan Zohar, belgeselde kullanılan materyallerin nasıl ve kimlerden elde edildiği, bunları yayınlamanın savaş sırasında düşmana yardım suçu anlamına gelip gelmediği konusunda bir soruşturma başlatılması çağrısında da bulundu ve ekledi: "İfade özgürlüğü devlete ihanet etme hakkı anlamına gelmez."Savaş sırasında İsrail'e karşı hareket eden herkes, bunun bir bedeli olacağını bilmeli."Fransız haber ajansı AFP'ye göre İsrail'de vatandaşlıktan atılma yasal olarak mümkün olsa da nadiren uygulanıyor.2022'de İsrail Yüksek Mahkemesi, casusluk ve "vatana ihanet" gibi suçlar işlendiğinde "devlete sadakat ihlali" nedeniyle vatandaşlıktan atmanın mümkün olduğuna hükmetmişti.NAZA hakkında bir açıklama yapan İsrail ordusu da belgeselde aktarılan iddiaları yalanladı."Gazze'de 500 veya buna yakın herhangi bir sayıda sivilin öldürüleceği bir saldırıyı hiçbir zaman planlamadık, onaylamadık veya icra etmedik" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, yönetmenlerin belgeseldeki iddialarına herhangi bir kanıt sunmadığı öne sürüldü.7 Ekim 2023'te Filistinli silahlı örgüt Hamas'ın İsrail'e saldırarak 1.200'den fazla kişiyi öldürüp 250'den fazla rehineyi Gazze'ye kaçırmasının ardından İsrail de Gazze'ye kapsamlı bir saldırı başlatmıştı.Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu saldırılarda 73 binden fazla kişi öldürüldü.