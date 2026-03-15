İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı - Son Dakika
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

15.03.2026 22:13
İsrail Lübnan'da bir savaş suçu daha işledi. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Khiam şehrine yasaklı fosfor bombası attı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır kasabası Khiam'a yönelik saldırılarında kullanımı uluslararası sözleşmelerle kısıtlanan beyaz fosfor bombası kullandı.

KENDİ FOSFOR BOMBASIYLA VURDULAR

Yerel kaynaklar, kentin üzerine düşen fosfor dumanlarının geniş bir alana yayıldığını bildirdi. Saldırı sonucu bölged yangın çıkarken, halk arasında büyük panik yaşandı.

Uluslararası hukuk kurallarına göre beyaz fosforun sivil bölgelerde kullanımı, ağır yanıklara ve kalıcı çevresel hasara yol açtığı için savaş suçu kapsamında değerlendiriliyor. İnsan hakları örgütleri, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bu silahı sistematik olarak kullandığına dair kanıtları bir araya getirerek, sivillerin hayatının açıkça tehlikeye atıldığı konusunda dünyaya acil çağrıda bulunuyor.

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ DE AÇIKLAMIŞTI

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'daki yerleşim bölgelerini fosfor bombasıyla vurduğunu bildirmişti.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun, 3 Mart'ta Lübnan'ın güneyindeki Yuhmur eş-Şakif beldesinde bulunan evlere topçu atışıyla beyaz fosfor mühimmatı kullanarak yasa dışı bir saldırı gerçekleştirdiği" belirtilmişti.

Saldırıya ilişkin çekilen 7 fotoğrafın doğruluğunun teyit edildiği ve coğrafi konumlarının belirlendiği kaydedilen açıklamada, bu fotoğraflarda, beldedeki yerleşim bölgesi üzerinde patlayan fosfor bombası ile sivil savunma ekiplerinin iki ev ve bir araçta çıkan yangını kontrol altına almaya çalıştığının görüldüğü aktarılmıştı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

