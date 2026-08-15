İsrail Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Lübnan\'a Hava Saldırısı Düzenledi
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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

(ANKARA) - İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırı, haziran ayında Beyrut ve Tel Aviv arasında varılan anlaşmalarla çatışmaların azalmasından bu yana Lübnan'a düzenlenen en büyük İsrail saldırısı oldu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail, sabah saatlerinde Nebatiye bölgesindeki Ansar kasabasının dışında bir evi vurdu. Saldırıda ev yıkılırken 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Arama kurtarma ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların Nebatiye'deki hastanelere götürüldüğü bildirildi.

NNA, İsrail'in gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki saldırılar düzenlediğini aktardı. Nebatiye el-Favka yakınlarındaki Ali el-Tahir bölgesi peş peşe hava saldırılarıyla vuruldu. Aynı bölgede öğretmen eğitim merkezi yakınlarına da saldırı düzenlendi.

İsrail ayrıca Ansar ile Zarariye arasındaki vadiyi vurdu. NNA'ya göre İsrail'in son saldırıları, iki ay önce Lübnan'la varılan ateşkesten bu yana ülkenin iç kesimlere ulaşan en geniş çaplı İsrail saldırısı oldu.

Sınır bölgesinde de İsrail güçlerinin Bint Cübeyl'de bazı evleri yıktığı ve Kunin-Saf el-Hava yolu üzerindeki evlere ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı bildirildi.

ABD ile İran arasında haziran ayında varılan mutabakatın ardından, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında da bir çerçeve anlaşmaya varılmıştı. Bu gelişmelerin ardından bölgedeki çatışmalar azalmıştı.

Çerçeve anlaşma, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını, İsrail güçlerinin kademeli olarak Lübnan'dan çekilmesini ve Lübnan ordusunun ülkenin güneyine konuşlandırılmasını öngörüyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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