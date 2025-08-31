İsrail Lübnan'a savaş uçaklarıyla saldırdı! Ülkeden dumanlar yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İsrail Lübnan'a savaş uçaklarıyla saldırdı! Ülkeden dumanlar yükseldi

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail Lübnan\'a savaş uçaklarıyla saldırdı! Ülkeden dumanlar yükseldi
31.08.2025 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail Lübnan\'a savaş uçaklarıyla saldırdı! Ülkeden dumanlar yükseldi
Haber Videosu

İsrail, komşu ülkelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen askeri altyapının hedef alındığını öne sürdü.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine savaş uçakları ile düzenlediği saldırıda Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen askeri altyapının hedef alındığını öne sürdü.

İsrail, komşu ülkelerine yönelik saldırılarına devasm ediyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen askeri altyapının hedef alındığı öne sürüldü.

"LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ SAVAŞ UÇAKLARIYLA VURDUK"

Açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki El-Şakif bölgesinde Hizbullah tarafından kullanılan yer altı tesisini vurduğu aktarılırken, söz konusu altyapı unsurlarının İsrail ve Lübnan arasında varılan anlaşmayı ihlal ettiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, "Ordu, İsrail devletine yönelik herhangi bir tehdidi ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

SALDIRI NEDENİYLE YERLEŞİM BÖLGESİNDE BÜYÜK HASAR

Lübnanlı kaynaklar, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşandığına ilişkin açıklama yapmadı ancak, saldırının etkisiyle yerleşim birimlerinde maddi hasar meydana geldiği ve evler ile dükkanlarda camların kırıldığını aktardı.

SALDIRI SONRASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan İsrail ordusunun saldırılarının ardından Lübnan'dan yükselen dumanlar, cep telefonu kameraları ile anbean kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Hizbullah arasındaki savaşı sonlandırmayı hedefleyen bir ateşkes kararına varmıştı. Ancak İsrail hala Hizbullah unsurlarını hedef aldığını öne sürerek güneydeki bölgeler başta olmak üzere Lübnan'ın çeşitli konumlarına saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Söz konusu anlaşma ayrıca İsrail'in önceki çatışmalar sırasında ilerlediği noktalardan geçtiğimiz 26 Ocak tarihine kadar geri çekilmesini de öngörüyordu ancak İsrail ordusu, ülkedeki 5 stratejik tepe üzerindeki varlığını hala sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Lübnan'a savaş uçaklarıyla saldırdı! Ülkeden dumanlar yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüyleri diken diken eden deney Kimse yerinden oynatamadı, anlayanın gözleri doldu Tüyleri diken diken eden deney! Kimse yerinden oynatamadı, anlayanın gözleri doldu
Pazartesi başlıyor Borsa İstanbul’da yeni dönem Pazartesi başlıyor! Borsa İstanbul'da yeni dönem
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler
Cağ kebabı restoranında başlayan yangın otele ve 4 binaya sıçradı Cağ kebabı restoranında başlayan yangın otele ve 4 binaya sıçradı
AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin
Denizde kaza geçiren İrem Helvacıoğlu, düğüne boyunlukla geldi Denizde kaza geçiren İrem Helvacıoğlu, düğüne boyunlukla geldi
ABD’de hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu’nun ölüm nedeni ortaya çıktı ABD'de hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu'nun ölüm nedeni ortaya çıktı
En mutlu günlerinde 25 yıllık emekleri küle döndü Kundakçının kimliği şoke etti En mutlu günlerinde 25 yıllık emekleri küle döndü! Kundakçının kimliği şoke etti

17:52
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu açıkladı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu açıkladı
17:33
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasını giydi, o not gündem oldu
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasını giydi, o not gündem oldu
17:15
Galatasaray’da transfer iptal
Galatasaray'da transfer iptal
16:49
Cezmi Baskın’dan taciz iddiasına yanıt
Cezmi Baskın'dan taciz iddiasına yanıt
16:47
Transfer adım adım bitiyor Fenerbahçe’den Ederson için yeni hamle
Transfer adım adım bitiyor! Fenerbahçe'den Ederson için yeni hamle
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Şanghay Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Şanghay Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı
14:55
Anıtkabir’de gergin anlar Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı
Anıtkabir'de gergin anlar! Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı
13:41
İzmir’de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan
İzmir'de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2025 18:00:37. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Lübnan'a savaş uçaklarıyla saldırdı! Ülkeden dumanlar yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.