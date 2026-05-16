İsrail-Lübnan Ateşkesi 45 Gün Uzatıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki görüşmeler sonucunda İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, sanal medya hesabından Washington'da 2 gündür süren İsrail-Lübnan 3'üncü tur doğrudan müzakerelerine ilişkin açıklamada bulundu. Pigott, "ABD, 14-15 Mayıs tarihlerinde İsrail ile Lübnan arasında 2 gün süren son derece verimli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes 45 gün daha uzatılacak" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını belirten Pigott, 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağını kaydetti. Pigott, görüşmelerin, iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanması, karşılıklı egemenlik ve toprak bütünlüğünün tam olarak tanınmasına katkı sağlayacağına inandıklarını da aktardı.