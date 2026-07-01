İsrail, Lübnan'da Kontrol Noktaları Oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Lübnan'da Kontrol Noktaları Oluşturdu

01.07.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Lübnan'ın güneyinde kontrol noktaları oluşturdu ve çekilmeyeceğini açıkladı.

(ANKARA) - ABD ve İran arasındaki müzakere süreci kapsamında Lübnan'dan çekilmesi beklenen İsrail, Lübnan'ın güneyinde kontrol noktaları oluşturduğunu bildirildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan çerçeve anlaşmasında sahadaki ilk uygulama aşamasına girilmesine rağmen İsrail, Lübnan'ın güneyinde kontrol noktaları oluşturdu. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na (NNA) göre kontrol noktaları, "birinci ve ikinci hat", "sarı bölge", "sınır bölgesi" ile "Litani Nehri'nin güneyindeki bölge" arasında oluşturuldu.

"İSRAİL LÜBNAN TOPRAKLARINDAN ÇEKİLMEYECEK"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun Lübnan, Suriye ve Gazze'de oluşturduğu "güvenlik bölgelerinde" süresiz olarak kalacağını ve bu bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi.

Katz ayrıca, İran'ın Lübnan'daki operasyonlar nedeniyle İsrail'e saldırması halinde Tahran'ın "tam güçle" hedef alınacağını söyledi. İsrail'in bu tutumunun ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini de olumsuz etkilemesinden endişe duyuluyor.

İsrail ile Lübnan, bu yıl ABD'nin arabuluculuğunda, iki ülke arasında barışın önünü açmayı ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını öngören bir çerçeve anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Lübnan'da Kontrol Noktaları Oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Keşan Belediye Başkanı CHP’den istifa edip AK Parti’ye katıldı Keşan Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
16:16
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
15:46
Bir devrin sonu Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:16
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 17:38:33. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'da Kontrol Noktaları Oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.