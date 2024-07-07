İsrail, Lübnan'dan fırlatılan roketleri durdurdu

Dünya

(ANKARA) - İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan topraklarından Aşağı Celil'e doğru 20'ye yakın roket tespit edilmiş, bunların bir kısmı hava savunma uçakları tarafından başarılı bir şekilde durdurulmuştur" denildi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan roketlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ülkenin kuzeyinde devreye alınan alarmların ardından Lübnan topraklarından Aşağı Celil'e doğru 20'ye yakın roket tespit edilmiş, bunların bir kısmı hava savunma uçakları tarafından başarılı bir şekilde durdurulmuştur" denildi.