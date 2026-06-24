İsrail-Lübnan Müzakereleri Başladı

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen İsrail- Lübnan doğrudan müzakerelerinin açılış oturumu sona erdi.

ABD'de yapılan İsrail-Lübnan görüşmelerinin beşinci turunda ilk oturum tamamlandı. 8 saatten fazla süren ilk oturumun ardından taraflardan resmi bir açıklama gelmedi. İsrail basını, tarafların hem siyaset hem de güvenlik konularını masaya yatırdığını duyurdu. Tarafların, müzakerelerin sonucuna ilişkin resmi açıklamayı yarın görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapabileceği bildirildi.