İsrail'de muhalefet blokunun adayı Matan Kahana'nın, meclis başkanı seçildiği bildirildi.

İsrail Meclisi'nde Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun öncülüğünde 67 milletvekilinin talebi üzerine meclis başkanını belirlemek için oturum gerçekleştirildi. Oylamada, 120 milletvekilinin 66'sının Yashar Partisi Milletvekili Matan Kahana'ya, 52'sinin ise Likud Milletvekili Ofir Katz'a oy verdiği, 2 milletvekilinin de oy kullanmadığı belirtildi.

27 Ekim'deki seçimlerde 19 sandalye kazanan Arap partilerinin, Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun adayı Kahana'yı desteklediği aktarıldı. Kahana oylamanın ardından yaptığı açıklamada, göreve gelmesiyle İsrail Meclisi'nin tüm mahkeme kararlarına kayıtsız şartsız uyacağını söyleyerek, "Eisenkot, herkesi birleştirebilecek bir hükümet kurabilecek kapasitede lider" ifadelerini kullandı.