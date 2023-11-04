İsrail medyası, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef aldı: Durdurulmalı

Türkiye'nin ve İletişim Başkanlığı'nın İsrail'in dezenformasyonlarına karşı verdiği mücadele, İsrail medyasında büyük rahatsızlık uyandırdı. Times of Israel adlı internet gazetesi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef aldı. "Erdoğan'ın gölgesiHamas için küreselsavunuculuk rolü üstleniyor" başlıklı haberde Altun'un durdurulması gerektiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN NET TAVRI RAHATSIZ ETTİ

Gazze'de masum insanları öldürmeye devam eden İsrail'e en sert tepki Türkiye'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas bir terör örgütü değil, mücahitler topluluğudur" sözleri ile tarafını net bir şekilde belli ederken, Türkiye'nin tutumu İsrail medyasını rahatsız etti. İsrail medyası, Gazze'deki operasyonlarını gerekçe göstererek Binyamin Netanyahu hükümetiyle gerilimi tırmandıran ve bunu onaylamadığını ifade eden Erdoğan'ın önceki yıllardan farklı olarak perde arkasında yeni bir ismi devreye soktuğunu yazdı. Bu ismin de İletişim Başkanı Fahrettin Altun olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinde geçmiş diplomatik krizlerden farklı olarak yeni bir strateji denediğine işaret edilen haberde, "Diplomatik ilişkileri sürdürürken ve İsrail'e herhangi bir somut yaptırım uygulamaktan kaçınırken hem sosyal hem de geleneksel medya aracılığıyla İsrail'e karşı amansız bir ulusal ve uluslararası karalama kampanyası yürütülüyor." denildi. Bu stratejinin ön saflarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın pozisyonda bulunan İletişim Başkanı Altun'un yer aldığı belirtildi.

"PERDE ARKASINDAKİ İSİM"

Times of Israel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınında yer aldığını" vurguladığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u "Türkiye'nin geleneksel ve sosyal medyada yürüttüğü stratejinin perde arkasındaki isim" olarak tanıttı. Site, Altun'un iyi organize edilmiş bir kurum olan İletişim Başkanlığı aracılığıyla dünyaya "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı ve sistematik olarak sivilleri katlettiği mesajını verdiğini" yazdı.

"FAHRETTİN ALTUN VE EKİBİ DUDURULMALI"

Times of Israel, Fahrettin Altun'un, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi aracılığıyla da sosyal medyada İsrail'e yönelik psikolojik operasyonlar yürütmek için İngilizce, Türkçe ve Arapça yayınları stratejik olarak kullandığını yazdı. Times of Israel'deki yazının sonunda "Erdoğan'ı devirmek mümkün değil ama Fahrettin Altun ve ekibinin durdurulması gerekiyor. Hemen!" ifadeleri yer aldı.