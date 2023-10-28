İsrail medyasından dün gece ile ilgili bomba itiraf: Gazze'ye ilk kara operasyonu hayal kırıklığı

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İsrail\'in dün geceki saldırılarına en sert tepki yine Türkiye\'den

21 gündür Gazze'yi bombalamaya devam eden İsrail, dün gece saldırıların şiddetini artırdı. Hava saldırısının yanında Gazze'ye kara operasyonu da düzenleyen İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın yanıtıyla karşılaştı. İsrail ordusunun ağır kayıplar vermesi nedeniyle kara operasyonunu duyurmadığı belirtiliyor. Çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı iddia ediliyor. İsrail medyasında yer alan haberler iddiaları doğrular nitelikte.

"HÜKÜMET ASKERLERİN CANIYLA KUMAR OYNUYOR"

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün askeri analisti, 'İlk kara operasyonu tam bir hayal kırıklığı. Hükümet askerlerin canıyla kumar oynuyor.' diyerek başarısızlığı itiraf etti.

"İSRAİL ORDUSU KARA HAREKATI OLARAK DUYURMAKTAN KAÇINDI"

İsrail medyasından Ynet ise dün geceki gelişmelerle ilgili "İsrail ordusu, düzenlediği operasyonunu şu ana kadar kara harekatı olarak duyurmaktan kaçındı." şeklinde bir haber geçti.

HAMAS: TÜM İTİBARINI KAYBEDECEĞİNİ BİLİYOR

Hamas'tan yapılan açıklamada ise "İsrail, kara harekatı düzenliyor ancak buna kara harekatı demiyor. Çünkü hezimete uğrayınca tüm itibarını kaybedeceğini biliyor." denildi.

"DÜŞMAN SAFLARINDA AĞIR KAYIPLAR YAŞANDI"

İsrail'in dün geceki kara saldırılarıyla ilgili bir açıklama yapan Hamas Lideri Ali Baraka, "İşgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne üç cepheden başlattığı kara saldırısının başarısızlıkla sonuçlandı. Düşman saflarında asker ve teçhizat açısından ağır kayıplar yaşanmaktadır. Düşman, Filistin direnişinin birçok cephede hazırladığı pusuya düştü. Saldırıyı püskürtmek için Kornet füzeleri ve Yasin füzeleri kullanıldı, düşmanın yeniden denemesini bekliyoruz. İşgalci İsrail, yaralıları ve ölüleri savaş alanından tahliye etmek için helikopterleri kullandı" dedi.