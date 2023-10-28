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İsrail medyasından dün gece ile ilgili bomba itiraf: Gazze'ye ilk kara operasyonu hayal kırıklığı - Son Dakika

İsrail medyasından dün gece ile ilgili bomba itiraf: Gazze'ye ilk kara operasyonu hayal kırıklığı

Son Güncelleme: 28.10.2023 12:36

İsrail ordusu dün gece Gazze'nin telefon ve internet hizmetlerini kesip bölgeye yapılan saldırıların dozunu artırdı. Şu an 2 milyon kişiden haber alınamazken, İsrail'in Gazze'ye hava saldırısının yanında kara operasyonu da düzenlediği ancak büyük kayıplar verdiği için kara operasyonunu duyurmadığı öne sürüldü. İsrail medyasında yer alan haberlerde, ''İlk kara operasyonu tam bir hayal kırıklığı. Hükümet askerlerin canıyla kumar oynuyor.'' ifadeleri yer aldı.

21 gündür Gazze'yi bombalamaya devam eden İsrail, dün gece saldırıların şiddetini artırdı. Hava saldırısının yanında Gazze'ye kara operasyonu da düzenleyen İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın yanıtıyla karşılaştı. İsrail ordusunun ağır kayıplar vermesi nedeniyle kara operasyonunu duyurmadığı belirtiliyor. Çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı iddia ediliyor. İsrail medyasında yer alan haberler iddiaları doğrular nitelikte.

İsrail medyasından dün gece ile ilgili bomba itiraf: Gazze'ye ilk kara operasyonu hayal kırıklığı

"HÜKÜMET ASKERLERİN CANIYLA KUMAR OYNUYOR"

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün askeri analisti, 'İlk kara operasyonu tam bir hayal kırıklığı. Hükümet askerlerin canıyla kumar oynuyor.' diyerek başarısızlığı itiraf etti.

İsrail medyasından dün gece ile ilgili bomba itiraf: Gazze'ye ilk kara operasyonu hayal kırıklığı

"İSRAİL ORDUSU KARA HAREKATI OLARAK DUYURMAKTAN KAÇINDI"

İsrail medyasından Ynet ise dün geceki gelişmelerle ilgili "İsrail ordusu, düzenlediği operasyonunu şu ana kadar kara harekatı olarak duyurmaktan kaçındı." şeklinde bir haber geçti.

İsrail medyasından dün gece ile ilgili bomba itiraf: Gazze'ye ilk kara operasyonu hayal kırıklığı

HAMAS: TÜM İTİBARINI KAYBEDECEĞİNİ BİLİYOR

Hamas'tan yapılan açıklamada ise "İsrail, kara harekatı düzenliyor ancak buna kara harekatı demiyor. Çünkü hezimete uğrayınca tüm itibarını kaybedeceğini biliyor." denildi.

İsrail medyasından dün gece ile ilgili bomba itiraf: Gazze'ye ilk kara operasyonu hayal kırıklığı

"DÜŞMAN SAFLARINDA AĞIR KAYIPLAR YAŞANDI"

İsrail'in dün geceki kara saldırılarıyla ilgili bir açıklama yapan Hamas Lideri Ali Baraka, "İşgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne üç cepheden başlattığı kara saldırısının başarısızlıkla sonuçlandı. Düşman saflarında asker ve teçhizat açısından ağır kayıplar yaşanmaktadır. Düşman, Filistin direnişinin birçok cephede hazırladığı pusuya düştü. Saldırıyı püskürtmek için Kornet füzeleri ve Yasin füzeleri kullanıldı, düşmanın yeniden denemesini bekliyoruz. İşgalci İsrail, yaralıları ve ölüleri savaş alanından tahliye etmek için helikopterleri kullandı" dedi.

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Son Dakika Dünya İsrail medyasından dün gece ile ilgili bomba itiraf: Gazze'ye ilk kara operasyonu hayal kırıklığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail medyasından dün gece ile ilgili bomba itiraf: Gazze'ye ilk kara operasyonu hayal kırıklığı - Son Dakika
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